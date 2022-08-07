В Киеве пьяный рецидивист пытался протаранить блокпост Нацгвардии

Сегодня ночью в Киеве гвардейцы задержали преступника-рецидивиста, который на большой скорости пытался проехать блокпост.

Инцидент произошел в ночь на 7 августа, около полуночи. Военнослужащие Нацгвардии заметили автомобиль, который на большой скорости пытался проехать через блокпост.

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Правонарушителя останавливали со стрельбой

Согласно правилам, проезжая блокпост необходимо притормозить, однако мужчина наоборот набрал высокую скорость. По требованию военнослужащих водитель не остановился и наехал на противотанковые ежи и средства для принудительной остановки автотранспорта.

После двух предупредительных выстрелов гвардейцы открыли огонь по автомобилю нарушителя. Это заставило его остановиться, после чего мужчина покинул транспорт и стал убегать с места происшествия.

В итоге мужчина оказался непростым фруктом

Нацгвардейцы нашли и задержали правонарушителя – им оказался неоднократно судимый за уголовные преступления гражданин Украины.

Согласно сообщению, транспортное средство, на котором пытался уехать преступник, предположительно украдено. Кроме того, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и пытался найти тайник на улицах ночного Киева.

Задержанный передан следственно-оперативной группе Нацполиции Украины для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.

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