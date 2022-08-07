Інцидент стався у ніч на 7 серпня, близько опівночі. Військовослужбовці Нацгвардії помітили автомобіль, який на великій швидкості намагався проїхати через блокпост.

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Правопорушника зупиняли зі стріляниною

Згідно з правилами, проїжджаючи блокпост необхідно пригальмувати, проте чоловік навпаки набрав високу швидкість. На вимогу військовослужбовців водій не зупинився й наїхав на протитанкові їжаки та засоби для примусової зупинки автотранспорту.

Після двох попереджувальних пострілів гвардійці відкрили вогонь по автомобілю порушника. Це змусило його зупинитися, після чого чоловік покинув транспорт та почав тікати з місця події.

У підсумку чоловік виявився непростим фруктом

Нацгвардійці знайшли та затримали правопорушника – ним виявився неодноразово судимий за кримінальні злочини громадянин України.

Згідно з повідомленням, транспортний засіб, на якому намагався виїхати злочинець, ймовірно крадений. Крім цього, чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння та намагався знайти сховок на вулицях нічного Києва.

Затриманого передали слідчо-оперативній групі Нацполіції України для подальшого з'ясування всіх обставин.

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