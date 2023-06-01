Второй раз за утро в Украине звучала воздушная тревога: что известно о вероятной угрозе

Второй раз за утро 1 июня в нескольких областях Украины прозвучала воздушная тревога. В этот раз об угрозе с неба сообщили жители Запада.

Россияне продолжают терроризировать украинцев. Во второй раз за утро 1 июня воздушную тревогу объявили в ряде областей нашего государства. В этот раз сирены выли на Западе.

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Что известно о вероятной атаке

Об отбое объявили в Волынской области, а уже в 08:12 – Ровненской. Пока небо над Украиной чистое, угрозы атаки нет.О возможной угрозе с неба предупредили жителей Ровненской области.Воздушная тревога была объявлена в Волынской области.Отбой в Киеве и Киевской области. Угроза атаки прошла.Объявили об отбое воздушной тревоги в Харьковской области.Отбой в Донецкой области. Будьте осторожны, покидая укрытие.Раздался отбой воздушной тревоги в Полтавской области, а через минуту – в Днепропетровской, Запорожской и Сумской.В Monitor пишут, что "по состоянию на данный момент целей нет". Не исключают, что враг мог запустить фальшь-цель. Как бы там ни было, угроза ракетного удара по столице сохраняется.Monitor сообщил о движении цели на Киев. Жителей призвали не покидать укрытий.Тревогу объявили уже в Киеве, а через несколько минут – в Киевской области.Об угрозе с неба предупредили также жителей Харьковской и Сумской области, а через минуту – Днепропетровской. Тогда же мониторинговый канал Monitor сообщил о возможной атаке с ОТРК на Востоке. Также была угроза удара ракетами типа С-300.Сирены начали выть в Полтавской, Запорожской, Донецкой областях.