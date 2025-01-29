Вследствие этого также зафиксировали падение обломков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.
Смотрите также Украина под атакой "Шахедов", тревога в Киеве: где сейчас опасно
Россия атаковала украинскую столицу с помощью ударных беспилотных аппаратов в ночь на 29 января. По вражеским целям работали силы ПВО.
Вследствие этого также зафиксировали падение обломков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.
Смотрите также Украина под атакой "Шахедов", тревога в Киеве: где сейчас опасно