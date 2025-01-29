Внаслідок цього також зафіксували падіння уламків. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.
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Росія атакувала українську столицю за допомогою ударних безпілотних апаратів у ніч на 29 січня. По ворожих цілях працювали сили ППО.
Внаслідок цього також зафіксували падіння уламків. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.
Дивіться також Україна під атакою "Шахедів", тривога у Києві: де є небезпека зараз