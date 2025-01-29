Внаслідок цього також зафіксували падіння уламків. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

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