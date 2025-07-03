В Киеве обломки "Шахедов" упали возле учебного заведения

Украина 3 июля снова находится под атакой "Шахедов", особая опасность для Киева. В столице зафиксировано падение обломков возле одного из учебных заведений.

Экстренные службы уже прибыли на место атаки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение городского головы Киева Виталия Кличко.

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Что известно об атаке на Днепровский район Киева

В 22:14 начальник Киевской городской администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в Днепровском районе Киева было зафиксировано падение обломков сбитого российского БПЛА.

В 22:41 это подтвердил Виталий Кличко.

В Днепровском районе обнаружили обломки БпЛА возле одного из учебных заведений и нескольких жилых домов. Экстренные службы на месте,

– написал он.

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К слову, из-за атаки также пострадал Оболонский район.

Там обломки БпЛА упали на крышу жилого дома. К счастью, пострадавших и повреждений дома не обнаружили.