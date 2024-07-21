Спасатели будут работать до темноты, – ГСЧС о поисках мужчины, который упал в Днепр

В Киеве днем оборвался трос аттракциона через Днепр, в результате чего в реку упал парень. Водолазы будут продолжать поиски жертвы пока не стемнеет.

Об этом в эфире "Киев24" рассказал представитель ГСЧС Павел Петров. Он указал, что в таком случае поиски парня продолжатся на следующий день, то есть 22 июля.

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Поиски парня, упавшего с аттракциона

Как отметил Павел Петров, работа ГСЧС осложнена тем, что они работают по предоставленным очевидцами данным. Они же называют лишь приблизительное место, где парень упал в воду.

Показания разных свидетелей различаются. Поэтому спасатели сначала работали с точки под тросом. Сейчас идут чуть дальше по течению, больше под мост,

– рассказывает представитель ГСЧС.

Петров отмечает, что тело парня могло снести течением. Чрезвычайники будут продолжать работу до темноты. Если жертву не удастся найти сегодня, то поиски продолжат завтра. Причиной этого, в частности, также является предельный срок пребывания под водой водолазов – они работают примерно с 14:00.

Отметим, что ранее в прокуратуре открыли уголовное производство по факту обрыва аттракциона "Канатная переправа через реку Днепр от Арки Дружбы народов до Труханова острова". Расследование проводится по факту нарушения правил безопасности, повлекшее смерть человека