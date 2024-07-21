Спасатели будут работать до темноты, – ГСЧС о поисках мужчины, который упал в Днепр

21 июля 2024, 21:13
Читати новину українською

Источник:

В Киеве днем оборвался трос аттракциона через Днепр, в результате чего в реку упал парень. Водолазы будут продолжать поиски жертвы пока не стемнеет.

Об этом в эфире "Киев24" рассказал представитель ГСЧС Павел Петров. Он указал, что в таком случае поиски парня продолжатся на следующий день, то есть 22 июля.

Смотрите также Трагедия над Днепром: прокуроры заявили, что аттракцион должны были закрыть в 2021-м, в КГГА отрицают

Поиски парня, упавшего с аттракциона

Как отметил Павел Петров, работа ГСЧС осложнена тем, что они работают по предоставленным очевидцами данным. Они же называют лишь приблизительное место, где парень упал в воду.

Показания разных свидетелей различаются. Поэтому спасатели сначала работали с точки под тросом. Сейчас идут чуть дальше по течению, больше под мост,
– рассказывает представитель ГСЧС.

Петров отмечает, что тело парня могло снести течением. Чрезвычайники будут продолжать работу до темноты. Если жертву не удастся найти сегодня, то поиски продолжат завтра. Причиной этого, в частности, также является предельный срок пребывания под водой водолазов – они работают примерно с 14:00.

Отметим, что ранее в прокуратуре открыли уголовное производство по факту обрыва аттракциона "Канатная переправа через реку Днепр от Арки Дружбы народов до Труханова острова". Расследование проводится по факту нарушения правил безопасности, повлекшее смерть человека

Автор: Дмитро Усик