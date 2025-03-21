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24 Канал Новости Украины Россияне обещали 1500 долларов и кинули: 19-летний парень пытался поджечь банк в Киеве
21 марта, 13:30
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Россияне обещали 1500 долларов и кинули: 19-летний парень пытался поджечь банк в Киеве

Ирина Марцияш
Основні тези
  • Полицейские задержали 19-летнего молодого человека, который по заказу спецслужб России пытался поджечь отделение банка в Днепровском районе Киева.
  • Злоумышленника поймали и сообщили о подозрении, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Правоохранители задержали 19-летнего парня, который по заказу российских спецслужб пытался поджечь отделение банка в Днепровском районе Киева.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на столичную полицию.

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Парень по заказу спецслужб России пытался поджечь отделение банка

В пресс-службе рассказали, что во время патрулирования Днепровского района в комендантский час патрульные полицейские возле отделения финансового учреждения заметили мужчину, который пытался поджечь банк и убежал.

Однако полицейские догнали беглеца и обнаружили рядом подготовленные бутылки с горючим веществом. Злоумышленником оказался 19-летний местный житель.

Как выяснилось, задание поджечь финучреждение он получил от кураторов из российских спецслужб, которые обещали ему заплатить 1500 долларов. Конечно средства он так и не получил,
– говорится в сообщении.

Следователи задержали парня и сообщили о подозрении за законченное покушение на умышленное повреждение имущества путем поджога.

Указывается, что на время следствия он будет находиться под стражей. Юноше грозит до 10 лет лишения свободы.

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