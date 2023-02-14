В Киеве пассажир едва не убил водителя маршрутки и украл деньги
Источник:Нацполиция
В Киеве пассажир набросился на водителя маршрутки с ножом. Злоумышленник украл выручку и скрылся с места инцидента.
Пострадавшего оперативно госпитализировали. Детали о его состоянии пока не раскрывают.
Обратите внимание Расстрелявшую свою семью женщину выпустили из психиатрической клиники: дело передали в суд
Нападавшего удалось задержать уже через несколько часов. Теперь ему "светит" пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Детали нападения
Инцидент произошел на улице Ивана Пулюя в украинской столице. Правоохранителям сообщили, что во время остановки маршрутки мужчина с ножом набросился на водителя и ранил его.
Полицейские прибыли на место инцидента и установили все подробности.
У водителя – ножевые ранения спины, рук и шеи. Мужчине срочно оказали необходимую помощь.
Выяснилось, что во время остановки на водителя общественного транспорта набросился пассажир и нанес ему многочисленные удары ножом. Когда водитель вышел из транспортного средства, нападающий схватил выручку, которая лежала у водительского сиденья и скрылся,
– говорится в сообщении.
Задержанный – 22-летний житель Киевской области. Правоохранителям он цинично заявил, что хотел обогатиться.
Злоумышленники хотят нажиться на донатах для ВСУ
- Мошенники пытаются нажиться на собрании для воинов ВСУ. Злоумышленники делают вид, что хотят задонатить и просят ввести номер "перевода".
- В банке отметили: чтобы перевести деньги, нужен только номер карты. Все остальные данные – требуют только мошенники.