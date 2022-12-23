В Киеве перестают курсировать трамваи и троллейбусы
Источник:Виталий Кличко
Теперь в Киеве не будет функционировать наземный электротранспорт – трамваи и троллейбусы. Взамен выпустили дополнительные автобусы.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, соответствующее решение было принято вынужденно – из-за дефицита электроэнергии.
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Из-за дефицита электроэнергии мы приняли решение о прекращении работы наземного электротранспорта столицы – трамваев и троллейбусов. На всех маршрутах наземного электротранспорта теперь курсируют автобусы,
– сообщил глава столицы.
Чтобы обеспечить перевозку киевлян на маршрутах, где ездили трамваи и троллейбусы, выпустили 222 автобуса.
Это дополнительных 38 автобусных маршрутов взамен троллейбусам. И 17 – на замену трамваев.
Подвижной состав автобусов столицы
В целом, по данным КГВА, на 126 автобусных маршрутах города работают 440 автобусов.
Это весь подвижной состав автобусов, которые есть в наших автопарках. Также перевозки обеспечивают и частные перевозчики – на 98 маршрутах работают всего 846 автобусов,
– уточнил городской голова.
Кличко отметил, что метро в Киеве работает, и сейчас открыты 50 станций из 52. Две станции - "Гидропарк" и "Днепр" – временно закрыты.
Добавим, что 20 декабря станции метро Майдан Незалежности и Крещатик возобновили свою работу. Станция метро "Крещатик" работает на один вестибюль в направлении улицы Крещатик.
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- Энергосистема столицы до сих пор в критическом состоянии из-за массированных ракетных обстрелов России.
- Пока графики стабилизационных отключений не действуют – свет выключают аварийно. Энергетикам нужно еще немного времени, чтобы вернуться к плановым ограничениям.
- В ОВА отметили, что тепло- и водоснабжение подается во все районы Киева в штатном режиме.