В Киеве перестают курсировать трамваи и троллейбусы

Теперь в Киеве не будет функционировать наземный электротранспорт – трамваи и троллейбусы. Взамен выпустили дополнительные автобусы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, соответствующее решение было принято вынужденно – из-за дефицита электроэнергии.

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Из-за дефицита электроэнергии мы приняли решение о прекращении работы наземного электротранспорта столицы – трамваев и троллейбусов. На всех маршрутах наземного электротранспорта теперь курсируют автобусы,

– сообщил глава столицы.

Чтобы обеспечить перевозку киевлян на маршрутах, где ездили трамваи и троллейбусы, выпустили 222 автобуса.

Это дополнительных 38 автобусных маршрутов взамен троллейбусам. И 17 – на замену трамваев.

Подвижной состав автобусов столицы

В целом, по данным КГВА, на 126 автобусных маршрутах города работают 440 автобусов.

Это весь подвижной состав автобусов, которые есть в наших автопарках. Также перевозки обеспечивают и частные перевозчики – на 98 маршрутах работают всего 846 автобусов,

– уточнил городской голова.

Кличко отметил, что метро в Киеве работает, и сейчас открыты 50 станций из 52. Две станции - "Гидропарк" и "Днепр" – временно закрыты.

Добавим, что 20 декабря станции метро Майдан Незалежности и Крещатик возобновили свою работу. Станция метро "Крещатик" работает на один вестибюль в направлении улицы Крещатик.

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