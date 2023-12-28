Эхо "Слово пацана": в Киеве подростки избивали и грабили ровесников
Источник:Полиция Киева
В Киеве правоохранители разоблачили преступления группу подростков, которые под влиянием российского сериала "Слово пацана" напали на ровесника и обворовали его.
В полиции сообщили, что в начале декабря к ним обратился мужчина с заявлением о том, что его 16-летний сын был избит и ограблен.
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Несовершеннолетние ребята, вероятно, вдохновились русским сериалом "Слово пацана". Правоохранители установили, что они планируют совершать и другие преступления на территории столицы.
Подростки вдохновились российским сериалом / Фото Нацполиции
Какую преступную схему организовали подростки
Нарушители привлекли к своей деятельности девушек. Они знакомились с ребятами в интернете и приглашать на свидание.
При этом предпочтение отдавали владельцам дорогих гаджетов. Затем юноши планировали грабить тех, кто придет на встречу,
– говорится в сообщении пресс-службы полиции.
В частности, у 16-летнего парня они отобрали телефон и избили его. Смартфон сразу сдали в ломбард, а деньги разделили.
Ребята организовали преступную группу / Фото Нацполиции
Переписка грабителей / Фото Нацполиции
Что грозит фанатам российского сериала
Фигурантам 2006 и 2007 годов рождения сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения по статье о грабеже, соединенном с насилием, совершенном по предварительному сговору группой лиц и во время военного положения.
Санкция статьи предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы.