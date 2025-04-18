В Киеве подростки жестоко напали на военного: повалили на землю и били ногами
- В Киеве задержали двух 17-летних подростков за жестокое избиение военного в гидропарке.
- Полиция рассматривает возможность открытия уголовного производства по статье хулиганства, а врачи оказывают пострадавшему медицинскую помощь.
Вечером 18 апреля в Киеве полицейские задержали двух подростков, которые избили военного в гидропарке. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
По данным правоохранителей, группа ребят подошла к мужчине в военной форме и спровоцировала конфликт. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.
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Что известно об избиении военного
После провоцирования ссоры подростки повалили потерпевшего на землю и начали бить ногами и руками. Полиции удалось задержать двух нападавших, которые оказались 17-летними местными жителями.
Сейчас правоохранители принимают меры по установлению остальных нападавших. Также решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 296 Уголовного кодекса Украины – совершение хулиганства. В то же время врачи оказывают пострадавшему военному необходимую медицинскую помощь.
К слову, ранее на военного напали в Соломенском районе Киева. Правоохранители выяснили эту информацию во время мониторинга соцсетей. Стоит заметить, что заявлений или сообщений о происшествии к ним не поступало.
Похожий случай был и в Винницкой области. Тогда на железнодорожном вокзале в Жмеринке двое мужчин избили военного и отобрали у него рюкзак с личными вещами. Полиция задержала подозреваемых, которые оказались жителями Киева и Хмельника. Им сообщили о подозрении в совершении грабежа с применением насилия.