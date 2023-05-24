Для того чтобы достать парня из контейнера, пришлось вызвать спасателей.

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Подробности инцидента

23 мая в 21:00 спасателям поступило сообщение, что на улице Волынская в Соломенском районе столицы ребенок находится в металлическом контейнере для сбора гуманитарных вещей.

Из-за детского баловства и любознательности 14-летний мальчик залез в металлический контейнер, а высвободиться самостоятельно уже не смог.

С помощью аварийно-спасательного оборудования чрезвычайники деблокировали мальчика. Теперь с ним все хорошо. Однако спасатели подчеркнули, что не всегда такие баловства заканчиваются без травм.

Уважаемые родители, не всегда такие баловства заканчиваются без травм! Рассказывайте детям о последствиях, порой опасных игр! Берегите себя и малышей,

– отметили в ГСЧС.

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