Для того, щоб дістати хлопця з контейнера, довелося викликати рятувальників.

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Подробиці інциденту

23 травня о 21:00 до рятувальників надійшло повідомлення, що на вулиці Волинська у Солом’янському районі столиці дитина перебуває в металевому контейнері для збору гуманітарних речей.

Через дитячі пустощі та допитливість 14-річний хлопчик заліз до металевого контейнера, а вивільнитись самотужки вже не зміг.

За допомогою аварійно-рятувального обладнання надзвичайники деблокували хлопчика. Наразі з ним все гаразд. Проте рятувальники наголосили, що не завжди такі пустощі закінчуються без травм.

Шановні батьки, не завжди такі пустощі закінчуються без травм! Тож розказуйте дітям про наслідки, часом небезпечних ігор! Бережіть себе та малечу,

– наголосили в ДСНС.

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