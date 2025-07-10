В Киеве погибли 68-летняя женщина и 22-летняя сотрудница полиции метрополитена
- В Киеве погибли 68-летняя женщина и 22-летняя сотрудница полиции метрополитена из-за российской атаки в ночь на 10 июля.
- Обстрел повредил инфраструктуру в 8 районах, ранения получили более десятка людей, а на местах развернули оперативные штабы для ликвидации последствий.
Ночью 10 июля Киев снова подвергся атаке со стороны России. К сожалению, из-за обстрела погибли две женщины, есть и раненые.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу МВД Игоря Клименко.
Смотрите также Над столицей очень много дыма: в Киеве после атаки врага фиксируют загрязнение воздуха
Клименко рассказал о последствиях обстрела Киева
По данным МВД, в результате российской атаки в 8 районах Киева пострадала жилая, медицинская, образовательная, торговая, транспортная инфраструктура.
В Подольском районе погибли две женщины: 68-летняя жительница столицы и 22-летняя капрал полиции, сотрудница полиции метрополитена. Мои соболезнования семьям, близким и коллегам погибших,
– указал Клименко.
Кроме того, ранения получили более десятка человек. Игорь Клименко прогнозирует, что количество жертв, к сожалению, будет расти. Люди продолжают обращаться за медицинской помощью. Продолжается поквартирный обход пострадавших домов, на местах ударов развернули оперативные штабы.
Также глава МВД предупредил об ограничении движения на таких улицах:
- Также глава МВД предупредил об ограничении движения на таких улицах:
- Волновахская (от бульвара Вацлава Гавела)
- Козелецкая (от улицы Николая Василенко)
- Сечевых Стрельцов (от улицы Студенческой до Николая Пимоненко)
- Юрия Ильенко (от улицы Дегтяревской до Довнар-Запольского)
- Олексы Тихого (от переулка Чугуевского до улицы Грушецкой)
В разборе завалов и ликвидации последствий обстрелов задействовано около 400 спасателей и 90 единиц техники. Работают группы верхолазов и пиротехников.