В Киеве погибли 68-летняя женщина и 22-летняя сотрудница полиции метрополитена

Ночью 10 июля Киев снова подвергся атаке со стороны России. К сожалению, из-за обстрела погибли две женщины, есть и раненые.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу МВД Игоря Клименко.

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Клименко рассказал о последствиях обстрела Киева

По данным МВД, в результате российской атаки в 8 районах Киева пострадала жилая, медицинская, образовательная, торговая, транспортная инфраструктура.

В Подольском районе погибли две женщины: 68-летняя жительница столицы и 22-летняя капрал полиции, сотрудница полиции метрополитена. Мои соболезнования семьям, близким и коллегам погибших,

– указал Клименко.

Кроме того, ранения получили более десятка человек. Игорь Клименко прогнозирует, что количество жертв, к сожалению, будет расти. Люди продолжают обращаться за медицинской помощью. Продолжается поквартирный обход пострадавших домов, на местах ударов развернули оперативные штабы.

Также глава МВД предупредил об ограничении движения на таких улицах:

Также глава МВД предупредил об ограничении движения на таких улицах:

Волновахская (от бульвара Вацлава Гавела)

Козелецкая (от улицы Николая Василенко)

Сечевых Стрельцов (от улицы Студенческой до Николая Пимоненко)

Юрия Ильенко (от улицы Дегтяревской до Довнар-Запольского)

Олексы Тихого (от переулка Чугуевского до улицы Грушецкой)

В разборе завалов и ликвидации последствий обстрелов задействовано около 400 спасателей и 90 единиц техники. Работают группы верхолазов и пиротехников.