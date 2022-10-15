"Верю в ВСУ": в Киеве появилась 17-метровая надпись, сделанная из металла "Азовстали"

Вооруженные Силы Украины уже 234 дня дают достойный отпор российским оккупантам в полномасштабной войне. В их поддержку появляется немало символов.

В Киеве появилась 17-метровая надпись в поддержку ВСУ

Еще одной из таких стала 17-метровая надпись в Киеве возле монумента Родины-матери "Верю в ВСУ". К тому же эта символическая надпись была изготовлена из последней партии металла из "Азовстали".

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Буквы установили возле Родины-матери. Они сделаны из металла последней партии меткомбината "Азовсталь", ставшего символом силы и сопротивления. Мариупольская несокрушимость в сердце страны!

– написали в городском совете Мариуполя.

Успейте прийти и сфотографироваться, ведь надпись будет на локации до 1 ноября. Затем ее превратят в новую партию браслетов, средства от продажи которых идут на ВСУ.

У Родины-Матери появилась 17-метровая надпись в поддержку ВСУ / Фото с телеграммы Михаила Федорова

Для поддержки Украины продают символические браслеты

Проект по продаже браслетов "Азовсталь. Символ несокрушимости" готовился не один месяц. Его запустили в рамках платформы United24.

Каждый украинец может купить браслет из последней довоенной партии металла завода "Азовсталь". Деньги из эксклюзивной партии браслетов "Символ несокрушимости" направят на закупку дронов для украинских военных. Так, все 100% прибыли переведут на "Армию дронов".

Браслет проекта "Азовсталь. Символ несокрушимости" / Фото с сайта SOVA

Первая лимитированная партия браслетов насчитывает 10 тысяч штук, а цена одного составляет 1500 гривен. Украинцы массово скупают браслеты, а купленные украшения публикуют в сети. Многие даже не успели приобрести браслеты из первой партии, поэтому с нетерпением ждут следующей.

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