В Киеве появился мурал с псом-сапером Патроном: первые фото

Теперь изображение самой популярной собаки в Украине можно увидеть в парке "Отрадный". Работа над муралом продолжается, однако в сети уже появились первые фото работы.

Киев стал 3-м городом, где Патрона изобразили на настенном искусстве. Стенописи, посвященные Патрону, есть также в Запорожье и Полтаве.

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Несмотря на то, что мурал еще не завершен, возле него останавливаются украинцы, делающие селфи или просто фотографирующие изображение с Патроном на память.

Авторы мурала надеются, что позитивный патрон поднимет патриотический дух киевлян и гостей города.

Он стал символом войны. Надеемся, что он будет приносить радость людям,

– отметила главная инженерка КП "Киевзеленстрой" Соломенского района Виктория Майструк.



В Киеве появился мурал с псом-сапером Патроном / Фото Киев.Media

Муралы с псом Патроном в разных городах Украины / Фото телеграмм 24 канала

Патрон – новая звезда соцсетей

Двухлетний Джек Рассел терьер Патрон быстро завоевал любовь украинцев. Приобщившись к команде спасателей, четырехлапый помощник помогает зачищать территорию после российских оккупантов. Пес находит взрывоопасные предметы, которые покинули войска агрессора, в частности, на территории Черниговщины. Спасатели ГСЧС называют его своим талисманом.

Известно, что Патрон с пиротехниками уничтожил 262 взрывоопасных предмета.

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