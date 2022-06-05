В Киеве появился мурал с псом-сапером Патроном: первые фото
Источник:Оперативный ВСУ
Теперь изображение самой популярной собаки в Украине можно увидеть в парке "Отрадный". Работа над муралом продолжается, однако в сети уже появились первые фото работы.
Киев стал 3-м городом, где Патрона изобразили на настенном искусстве. Стенописи, посвященные Патрону, есть также в Запорожье и Полтаве.
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Несмотря на то, что мурал еще не завершен, возле него останавливаются украинцы, делающие селфи или просто фотографирующие изображение с Патроном на память.
Авторы мурала надеются, что позитивный патрон поднимет патриотический дух киевлян и гостей города.
Он стал символом войны. Надеемся, что он будет приносить радость людям,
– отметила главная инженерка КП "Киевзеленстрой" Соломенского района Виктория Майструк.
В Киеве появился мурал с псом-сапером Патроном / Фото Киев.Media
Муралы с псом Патроном в разных городах Украины / Фото телеграмм 24 канала
Патрон – новая звезда соцсетей
Двухлетний Джек Рассел терьер Патрон быстро завоевал любовь украинцев. Приобщившись к команде спасателей, четырехлапый помощник помогает зачищать территорию после российских оккупантов. Пес находит взрывоопасные предметы, которые покинули войска агрессора, в частности, на территории Черниговщины. Спасатели ГСЧС называют его своим талисманом.
Известно, что Патрон с пиротехниками уничтожил 262 взрывоопасных предмета.
Хозяева выгуливают своих любимцев у нового мурала в Киеве
Пес Патрон: последние новости
- 1 июня по случаю Международного дня защиты детей во Львов привезли собаку-сапера Патрона . Он был гостем на спортивном празднике, организованном для детей, вынужденно покинувших свои дома.
- 27 мая боевой пес Патрон стал звездой на Каннском кинофестивале . Ему присудили престижную премию "Пальмовый пес".
- В ходе визита канадского премьера Джастина Трюдо в Киев президент наградил украинских пиротехников, работающих по стандартам Канады. Среди них в Офисе Президента был и пес Патрон . Трюдо заметил, что он в восторге от украинского спасителя.
- Персонаж польского мультика Лехослава Маршалека Рекс передал привет героическому Патрону. На странице фонда создателей фильма опубликовали милую иллюстрацию .
- Также четырехлапому спасателю посвятили ряд крутых рисунков .
- С Патроном уже познакомился телеведущий Дмитрий Комаров и известный тревел-блогер Антон Птушкин .