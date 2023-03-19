Воину к моменту смерти было 32 года. Проститься с Вадимом Фокшей родным и собратьям удалось только после обмена телами погибших и ряда ДНК-экспертиз.

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Посмертно награжден орденом "За мужество"

Как сообщил корреспондент "Укринформа", на церемонию прощания прибыли собратья Вадима Фокши из полка "Азов". Вместе с родными они почтили память украинского защитника.

Отметим, 8 мая в прошлом году во время обороны Мариуполя на меткомбинате "Азовсталь". Причиной смерти стал взрыв российской авиабомбы.

Проститься с павшим воином удалось после обмена телами погибших и ряда ДНК-экспертиз. Сообщают, что собратья Фокши передали его матери Светлане и жене Татьяне украинский флаг, которым покрыли гроб погибшего, а также флаг полка "Азов".

Как отметили в издании, Вадим Фокша родом из поселка Садовое Запорожской области. Украинец сначала работал учителем, а в 2018 году вступил в полк "Азов".

В Мариуполе воин участвовал в обороне Азовстали и проводил эвакуацию гражданского населения и раненых воинов. Защитника Родины посмертно наградили орденом "За мужество".

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким погибшего воина Вадима Фокши. Вечная память Герою!

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