В Киеве после вражеских обстрелов часть жителей без света и воды

Утром 7 февраля взрывы прогремели в Киевской области. После взрывов у части жителей Киева наблюдаются обесточивание и отсутствие водоснабжения.

В результате атаки по Киеву в столице были повреждены высоковольтные линии. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Часть жителей Киева после обстрелов осталась без света и воды

Виталий Кличко сообщил, что в результате вражеской атаки обломками ракеты в столице повреждены две высоковольтных линии.

По его словам, часть потребителей на левом берегу пока без электроэнергии.

Также корреспонденты "Киев 24" сообщают о том, что есть перебои с водо- и электроснабжением в Печерском районе и на левом берегу столицы.

По словам мэра Киева, в результате российской атаки также повреждена магистраль теплоснабжения на левом берегу столицы.

Известно, что сейчас специалисты выясняют масштабы, а также безотлагательно начнут ремонтные работы.

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О взрывах в Киевской области стало известно в 06:54.

В 07:46 Воздушные силы обратились к киевлянам с просьбой не покидать укрытий, ведь на столицу снова летит высокоскоростная цель.

В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы.