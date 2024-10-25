По вражеским дронам также работает ПВО. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко, передает 24 Канал.

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Что известно о новых взрывах в Киеве

Взрывы в столице также услышали около 21:51. Сергей Попко отметил, что работают наши защитники неба по дронам.

В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!

– написал генерал.

Впоследствии начальник Киевской городской военной администрации написал, что есть информация о падении обломков на открытой местности в Шевченковском районе.

"Предварительно, без пострадавших. Информация уточняется", – отметил он.

Стоит отметить, что это уже второй раз за вечер, когда в Киеве слышали взрывы. В предыдущий раз в столице также работала ПВО по "Шахедам", которые летели, чтобы атаковать столицу.

Кроме того, во время атаки в Киеве один из дронов попал в дом в Соломенском районе. Там загорелись верхние этажи, а людей были вынуждены эвакуировать.

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