По ворожих дронах також працює ППО. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко, передає 24 Канал.

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Що відомо про нові вибухи у Києві

Вибухи у столиці також почули близько 21:51. Сергій Попко зазначив, що працюють наші захисники неба по дронах.

В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!

– написав генерал.

Згодом начальник Київської міської військової адміністрації уточнив, що є інформація щодо падіння уламків на відкритій місцевості в Шевченківському районі.

"Попередньо, без постраждалих. Інформація уточнюється", – зазначив він.

Варто зазначити, що це вже другий раз за вечір, коли в Києві чули вибухи. У попередній раз у столиці також працювала ППО по "Шахедах", які летіли, щоб атакувати столицю.

Окрім того, під час атаки у Києві один із дронів влучив у будинок у Солом'янському районі. Там загорілися верхні поверхи, а людей були змушені евакуювати.

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