Воздух в Киеве не загрязнен: ранее спутники НАСА фиксировали обратное

В Киеве зафиксировали превышение диоксида азота в воздухе. Это ядовитый газ, который появляется в результате горения отходов с промышленных предприятий.

По данным стационарных пунктов наблюдения Укргидрометцентра за состоянием атмосферного воздуха, среднесуточное содержание диоксида азота в Киеве превышает предельно допустимые концентрации. Это подтверждают спутники НАСА.

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Когда ожидать улучшения

Специализированные приборы, измеряющие концентрации диоксида азота в приземном слое атмосферы фиксировали повышенное содержание этого газа в воздухе столицы.

По состоянию на 20:25 в КГГА сообщили, что превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ, в частности, диоксида азота, не зафиксировано.

Писали, что содержание диоксида серы, оксида углерода и формальдегида также превышало предельно допустимые нормы.

Что это за газ Диоксид азота очень ядовит при вдыхании. Однако, ингаляций обычно можно избежать, ведь его легко обнаружить по запаху, даже при низких концентрациях.



В лабораториях одним из источников NO2 является дымная азотная кислота, которая разлагается при температуре выше 0 °С. Одним из симптомов отравления является отек легких, который, как правило, появляется через несколько часов после вдыхания низких, но потенциально опасных доз NO2

В Сумах вечером 27 июня прошли осадки необычного характера. В то же время изменение радиационного фона в городе не зафиксировано. Также не фиксировали изменения и химического фона в Сумах.

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