Воздух в Киеве не загрязнен: ранее спутники НАСА фиксировали обратное
Источник:Укргидрометцентр
В Киеве зафиксировали превышение диоксида азота в воздухе. Это ядовитый газ, который появляется в результате горения отходов с промышленных предприятий.
По данным стационарных пунктов наблюдения Укргидрометцентра за состоянием атмосферного воздуха, среднесуточное содержание диоксида азота в Киеве превышает предельно допустимые концентрации. Это подтверждают спутники НАСА.
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Когда ожидать улучшения
Специализированные приборы, измеряющие концентрации диоксида азота в приземном слое атмосферы фиксировали повышенное содержание этого газа в воздухе столицы.Важно! По состоянию на 20:25 в КГГА сообщили, что превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ, в частности, диоксида азота, не зафиксировано.
Писали, что содержание диоксида серы, оксида углерода и формальдегида также превышало предельно допустимые нормы.
Что это за газДиоксид азота очень ядовит при вдыхании. Однако, ингаляций обычно можно избежать, ведь его легко обнаружить по запаху, даже при низких концентрациях.
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