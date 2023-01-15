В Киеве презентовали реабилитационную экосистему "Несокрушимые": как она меняет жизнь украинцев

В Киеве презентовали национальный реабилитационный центр "Несокрушимые". Речь идет о настоящей экосистеме, которую создают во Львове.

Презентация прошла в Софийском Соборе. Там молитву за украинцев провел Блаженнейший Святослав.

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В "Несокрушимых" от 24 февраля оказывают психологическую и комплексную физическую помощь. Главные направления реабилитационного центра:

реконструктивная хирургия;

ортопедия;

протезирование;

психологическая и психоэмоциональная реабилитация.

В "Несокрушимых" пострадавшие на войне могут бесплатно получить протезы. В частности, речь идет о бионических. Подчеркнули, что это общее название электрического протеза. Он позволяет сделать так, чтобы каждый палец был моторизирован отдельно.

История воина, живущего с бионическим протезом

Один из бионических протезов установили воину Серию Костюченко. 22-летний герой пошел защищать Украину с начала полномасштабного вторжения. В ходе боев на территории Луганской области Костюченко попал под артобстрел.

Парень рассказал, что помнит только взрыв. Когда Костюченко открыл глаза, правой руки не было, а левая была повреждена. Кроме того, герою порубило ноги.

Сергей пережил 2,5 месяца реабилитации. Теперь герой учится жить с протезом. Он управляется только двумя движениями. Герой рассказывает, что спокойно может помогать себе. В частности, закрывать и открывать кран.

В центре уже провели более 10 тысяч операций

По состоянию на январь 2023 года в реабилитационном центре уже провели более 10 тысяч операций. В частности, говорится о ряде сложных реконструктивных вмешательств.

Целью "Несокрушимых" является сделать, чтобы украинцы могли получить лучшую медицинскую помощь в Украине. Тогда пострадавшие могут остаться с родными. Проект – очень глобальный. Он подразумевает все возможности для восстановления. В частности, речь идет о безбарьерных парках, спортплощадках и т.д.

Уже к 1 апреля планируется построить новый реабилитационный корпус площадью 4 000 квадратных метров. Тогда смогут оказывать помощь, по меньшей мере, 10 тысячам украинцев в год.

В Киеве презентовали реабилитационную экосистему "Несокрушимые": смотрите видео