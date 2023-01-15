Презентація відбулася у Софійському Соборі. Там молитву за українців провів Блаженніший Святослав.

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У "Незламних" від 24 лютого надають психологічну та комплексну фізичну допомогу. Головні напрямки реабілітаційного центру:

реконструктивна хірургія;

ортопедія;

протезування;

психологічна та психоемоційна реабілітація.

У "Незламних" постраждалі на війні мають змогу безплатно отримати протези. Зокрема, мовиться про біонічні. Наголосили, що це – загальніша назва електричного протеза. Він дозволяє зробити так, щоб кожен палець був моторизований окремо.

Історія воїна, який живе з біонічним протезом

Один з біонічних протезів встановили воїну Серію Костюченку. 22-річний герой пішов захищати Україну від початку повномасштабного вторгнення. Під час боїв на території Луганської області Костюченко потрапив під артобстріл.

Хлопець розповів, що пам'ятає тільки вибух. Коли Костюченко розплющив очі, правої руки не було, а ліва – була пошкоджена. Окрім того, героєві посікло ноги.

Сергій пережив 2,5 місяці реабілітації. Тепер герой навчається жити з протезом. Він керується лише двома рухами. Герой розповідає, що спокійно може собі допомагати. Зокрема, закривати та відкривати кран.

У центрі провели вже понад 10 тисяч операцій

Станом на січень 2023 року у реабілітаційному центрі провели вже понад 10 тисяч операцій. Зокрема, мовиться про низку складних реконструктивних втручань.

Мета "Незламних" – зробити так, щоб українці могли отримати найкращу медичну допомогу в Україні. Тоді постраждалі зможуть залишитися з рідними. Проєкт дуже глобальний. Він передбачає всі можливості для відновлення. Зокрема, мовиться про безбар'єрні парки, спортмайданчики тощо.

Вже до 1 квітня планують збудувати новий реабілітаційний корпус площею 4 000 квадратних метрів. Тоді зможуть надавати допомогу щонайменше 10 тисячам українців на рік.