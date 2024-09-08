В Киеве прогремел взрыв на территории АТП: на место следуют спасатели

Утром 8 сентября в столице раздался взрыв. На место уже направляются спасатели.

Это в комментарии 24 Каналу подтвердил представитель ГСЧС Киева. Павел Петров рассказал, что уже известно о взрыве.

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Что известно о взрыве в Киеве

Взрыв прогремел в Голосеевском районе. Соответствующий вызов поступил в ГСЧС. Представитель отметил, что подразделения уже направляются на место.

Заметим, что воздушную тревогу в Киеве не объявляли. Впоследствии СМИ со ссылкой на ГСЧС отметили, что взрыв был бытового характера. Это не прилет. В сети пишут о задымлении.

В 10:37 городской голова уточнил, что взрыв "неизвестного происхождения" произошел в Голосеевском районе столицы на территории АТП.

Частично разрушено двухэтажное здание. Пожаров нет. Под завалами могут быть люди,

– заявил Виталий Кличко.

Добавил, что экстренные службы уже работают на месте.

Есть жертвы

Позже в ГСЧС уточнили, что в 10:12 к спасателям поступило сообщение о взрыве на улице Васильковской на территории автопредприятия. Частично разрушено двухэтажное здание.

В ГСЧС отметили, что вероятно, под завалами есть люди. Информация уточняется. На месте работают 31 спасатель и 8 единиц техники.

Предварительно, обнаружили двух погибших. Под завалами могут быть люди. Поисково-спасательные работы продолжаются,

– заявил глава КГГА в 10:50.

Сергей Попко добавил, что все оперативные службы работают на месте.

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