Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Что известно о взрывах?

3 сентября около 22:38 в Киеве раздался взрыв. Перед этим Воздушные силы сообщали о движении реактивных БПЛА в направлении столицы. Вражеские беспилотники направлялись на Киев с севера и юга.

В городе работают силы противовоздушной обороны. На данный момент информации о последствиях взрыва или пострадавших не было. Данные об атаке уточняются.

В настоящее время в Киеве продолжается воздушная тревога. Жителей столицы призывают следить за официальными сообщениями властей и находиться в безопасных местах до отбоя.

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Напомним, в четверг, 3 сентября, Россия в течение дня несколько раз проводила атаки на Киев ударными беспилотниками, поэтому в столице раздавались взрывы и работала ПВО. В результате падения обломков повреждения зафиксировали в Дарницком, Голосеевском, Святошинском и Соломенском районах.

В Дарницком районе обломки дрона упали на проезжую часть, повредив два автомобиля, а затем – возле магазина, где двух человек госпитализировали.

В Голосеевском районе обломки упали на территорию жилого комплекса и возле дороги. Позже россияне повторно нанесли удар по району – дрон попал в девятиэтажный дом на уровне восьмого и девятого этажей, после чего пожар распространился с четвертого по девятый этаж.

Спасатели эвакуировали из дома 25 человек и ликвидировали пожар площадью 50 квадратных метров; в результате этого удара пострадали еще трое человек. В Святошинском районе обломки упали во двор частного дома и повредили автомобиль, а в Соломенском – на открытой территории, где также возник пожар возле нежилой застройки.

В целом число пострадавших в Киеве в результате российских атак 3 сентября возросло до 13 человек.