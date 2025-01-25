Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Смотрите также Россия продолжает террор "Шахедами", тревога уже на Киевщине: где атакуют вражеские БПЛА

В столице прогремел взрыв

В 02:06 в Киеве объявили тревогу из-за угрозы атаки ударных БПЛА. В Воздушных силах предупреждали о дроне в районе Таращи и Обухова Киевской области, который летел северо-западным курсом.

Около 02:20 в Киеве прогремел взрыв. На сейчас детали неизвестны.

К слову, оперативно о тревогах, угрозу ударных БПЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

В то же время мониторинговые телеграм-каналы сообщают, что сейчас над Киевом не фиксируются вражеские дроны. Однако БпЛА есть в воздушном пространстве Борисполя и Украинки Киевской области.

Призываем украинцев не пренебрегать собственной безопасностью и оставаться в укрытиях. Обломки сбитых дронов также наносят разрушения, поэтому пребывание в безопасных местах может спасти жизнь.

Во время ночной атаки 25 января серия взрывов прозвучала и вблизи Черкасс. Там тоже фиксировали вражеские ударные БПЛА, однако пока последствия атаки неизвестны.