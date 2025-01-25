Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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У столиці прогримів вибух

О 02:06 у Києві оголосили тривогу через загрозу атаки ударних БпЛА. У Повітряних силах попереджали про дрон в районі Таращі та Обухова Київської області, який летів північно-західним курсом.

Близько 02:20 у Києві прогримів вибух. Наразі деталі невідомі.

До слова, оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Водночас моніторингові телеграм-канали повідомляють, що наразі над Києвом не фіксуються ворожі дрони. Однак БпЛА є у повітряному просторі Борисполя та Українки Київської області.

Закликаємо українців не нехтувати власною безпекою й залишатися в укриттях. Уламки збитих дронів також завдають руйнувань, тому перебування в безпечних місцях може врятувати життя.

Під час нічної атаки 25 січня серія вибухів пролунала й поблизу Черкас. Там теж фіксували ворожі ударні БпЛА, однак наразі наслідки атаки невідомі.