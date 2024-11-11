До этого в столице объявляли воздушную тревогу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграм-каналы.
К теме В Киевской области слышны взрывы: по "Шахедам" работает ПВО
Что известно о взрывах в Киеве
Тревога в Киеве прозвучала в 14:30. Воздушные силы предупреждали о движении российских беспилотников в направлении столицы.
Вражеские БПЛА на Киев с востока!
– писали военные.
В Киевской городской военной администрации также отметили, что есть угроза атаки ударными беспилотниками для столицы. Начальник КГВА Сергей Попко призвал жителей столицы направляться в укрытие.
О взрывах стало известно около 14:39. Местные телеграм-каналы писали, что в городе по вражеским целям работает ПВО.
Мониторы также сообщили, что, по предварительным данным, небо над столицей Украины чистое. В то же время другие каналы писали, что 1 беспилотник еще движется вблизи Борисполя в направлении города.
О 14:57 у Києві пролунав відбій повітряної тривоги.
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Россия поднимала самолеты Ту-95МС и МиГ-31К утром
- Российская армия утром 11 ноября поднимала в небо свои бомбардировщики Ту-95МС и истребители МиГ-31К. Несмотря на это, в конце концов эти самолеты не осуществляли реальные пуски ракет по Украине, а только имитационные с Ту-95МС.
- В Центре противодействия дезинформации объяснили, что ракет у оккупантов хватает, оружие накоплено на аэродромах стратегической авиации и дальше накапливается. А отработка тактики пусков с имитацией – это тоже часть поддержания авиации в готовности к действиям.
- Кроме того, аналитики уже даже визуализировали маршрут, по которым двигались эти вражеские самолеты. Однако там подчеркнули, что цель вылета стратегических бомбардировщиков в таком большом количестве и без применения крылатых ракет пока неизвестна и очень странная.
- Также российская армия применяла ночью 11 ноября для атаки Украины свои беспилотники типа "Шахед", а также ракеты Х-59/Х-69. Воздушные силы подтвердили сбивание 39 беспилотников и 2 ракет, еще 30 беспилотников локально потеряно, несколько зашли в Беларусь и на временно оккупированные территории.