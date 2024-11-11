До цього у столиці оголошували повітряну тривогу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.
До теми На Київщині чутно вибухи: по "Шахедах" працює ППО
Що відомо про вибухи у Києві
Тривога у Києві пролунала о 14:30. Повітряні сили попереджали про рух російських безпілотників у напрямку столиці.
Ворожі БпЛА на Київ зі сходу!
– писали військові.
В Київській міській військовій адміністрації також зазначили, що є загроза атаки ударними безпілотниками для столиці. Начальник КМВА Сергій Попко закликав жителів столиці прямувати в укриття.
Про вибухи стало відомо близько 14:39. Місцеві телеграм-канали писали, що у місті по ворожих цілях працює ППО.
Монітори також повідомили, що, за попередніми даними, небо над столицею України чисте. Водночас інші канали писали, що 1 безпілотник ще рухається поблизу Борисполя у напрямку міста.
О 14:57 у Києві пролунав відбій повітряної тривоги.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
Росія піднімала літаки Ту-95МС та МіГ-31К вранці
- Російська армія вранці 11 листопада підіймала у небо свої бомбардувальники Ту-95МС та винищувачі МіГ-31К. Попри це, зрештою ці літаки не здійснювали реальні пуски ракет по Україні, а лише імітаційні з Ту-95МС.
- У Центрі протидії дезінформації пояснили, що ракет в окупантів вистачає, зброя накопичена на аеродромах стратегічної авіації й далі накопичується. А відпрацювання тактики пусків з імітацією – це теж частина підтримування авіації в готовності до дій.
- Окрім того, аналітики вже навіть візуалізували маршрут, за якими рухалися ці ворожі літаки. Однак там підкреслили, що мета вильоту стратегічних бомбардувальників у такій великій кількості та без застосування крилатих ракет наразі невідома і дуже дивна.
- Також російська армія застосовувала вночі 11 листопада для атаки України свої безпілотники типу "Шахед", а також ракети Х-59/Х-69. Повітряні сили підтвердили збиття 39 безпілотників та 2 ракет, ще 30 безпілотників локаційно втрачено, кілька зайшли в Білорусь та на тимчасово окуповані території.