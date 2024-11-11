До цього у столиці оголошували повітряну тривогу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

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Що відомо про вибухи у Києві

Тривога у Києві пролунала о 14:30. Повітряні сили попереджали про рух російських безпілотників у напрямку столиці.

Ворожі БпЛА на Київ зі сходу!

– писали військові.

В Київській міській військовій адміністрації також зазначили, що є загроза атаки ударними безпілотниками для столиці. Начальник КМВА Сергій Попко закликав жителів столиці прямувати в укриття.

Про вибухи стало відомо близько 14:39. Місцеві телеграм-канали писали, що у місті по ворожих цілях працює ППО.

Монітори також повідомили, що, за попередніми даними, небо над столицею України чисте. Водночас інші канали писали, що 1 безпілотник ще рухається поблизу Борисполя у напрямку міста.

О 14:57 у Києві пролунав відбій повітряної тривоги.

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