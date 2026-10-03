В Киеве прогремели взрывы: регион терроризируют дроны

Днем 3 октября российские дроны продолжают проводить атаки на Украине. Взрывы, сколыхнули, зкорема, столицу.

Об этом сообщает Суспильне.

Какие последствия взрывов в Киеве?

Воздушная тревога желтого уровня в Киеве была объявлена ​​в 14:59. За несколько минут до этого Воздушные силы ВСУ сообщали о движении реактивных беспилотников в Киевской области.

В частности, ориентировочно в то время вражеские цели летели в направлении Чабанов или Вишневого, а затем – Жулян.

Уже около 15:01 в столице были слышны звуки взрывов. А в 15:13 раздался отбой тревоги. В настоящее время местные власти не информировали о возможных последствиях атаки.

В случае повторного оглашения воздушной тревоги следует как можно быстрее пройти в укрытие и находиться там до отбоя угрозы.

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Напомним, российские войска обстреляли грузовое судно под флагом Либерии, которое находилось в одном из портов в Одесской области. В результате атаки матрос-моторист погиб, а еще трое членов экипажа пострадали. Других эвакуировали.