Враг нанес удар по судну, когда оно находилось в одном из портов Одесской области. Об этом сообщили в Администрации морских портов Украины.

Каковы последствия удара по судну в Одесской области?

13 членов экипажа были эвакуированы в безопасное место.

В результате атаки погиб матрос-моторист, еще три человека экипажа получили ранения.

Это очередной целенаправленный удар России по гражданскому судоходству. Россия продолжает терроризировать мирный торговый флот и моряков, которые ежедневно рискуют жизнью ради обеспечения работы украинских морских путей. Искренние соболезнования семье и близким погибшего. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим,

– говорится в заявлении Администрации.

Напомним, что утром воздушные силы сообщали о движении нескольких малогабаритных ракет "Бандероль" в направлении населенных пунктов Одесщины.

Три таких ракеты залетели на территорию соседней Молдовы и взорвались там.

Кроме ракет, на территории страны взорвались два дрона.

Также был зафиксирован еще один несанкционированный полет. Объект вошел в воздушное пространство Молдовы в 08:04 со стороны населенного пункта Удобное в Одесской области в направлении Паланки.

В 08:05 он покинул воздушное пространство Молдовы по направлению Беляевки в Украине.