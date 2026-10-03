Ворог вдарив по судну, коли воно перебувало одному з портів Одещини. Про це повідомили в Адміністрації морських портів України.

Які наслідки удару по судну на Одещині?

13 членів екіпажу евакуйовано в безпечне місце.

Внаслідок атаки загинув матрос-моторист, ще троє членів екіпажу отримали поранення.

Це черговий цілеспрямований удар Росії по цивільному судноплавству. Росія продовжує тероризувати мирний торговельний флот і моряків, які щодня ризикують життям заради роботи українських морських шляхів. Щирі співчуття родині та близьким загиблого. Бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим,

– йдеться у заяві Адміністрації.

Нагадаємо, що вранці Повітряні сили повідомляли про рух кількох малогабаритних ракет "Бандероль" у напрямку населених пунктів Одещини.

Три такі ракети залетіли на територію сусідньої Молдови і вибухнули там. Окрім ракет, на території країни вибухнули два дрони.

Також було зафіксовано ще один несанкціонований політ. Об'єкт увійшов у повітряний простір Молдови о 08:04 з боку населеного пункту Удобне в Одеській області України в напрямку Паланки.

О 08:05 він залишив повітряний простір Молдови в напрямку Біляївки в Україні.