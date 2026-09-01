Россия применила баллистические ракеты, а также запустила крылатые ракеты типа "Калибр". 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Что известно об обстреле Киева ночью 1 сентября?

Воздушную тревогу в Киеве и большинстве областей Украины объявили в 02:10 ночи 1 сентября. Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистических и крылатых ракет типа "Калибр", которые прилетели с юга.

В Киеве прогремело несколько серий взрывов. Помимо столицы, взрывы слышали также в Борисполе. В этот же регион была проведена атака ударных беспилотников, в частности реактивных.

Атака на Киев и Киевскую область продолжается на момент публикации.

Сохраняется угроза применения баллистического оружия и других средств поражения в Киеве и области, до объявления отбоя оставайтесь в укрытиях!

– написали Воздушные силы.

О последствиях власти на момент публикации информации еще не сообщали.

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Добавим, что мониторинговые сообщества среди примененного Россией против Киева вооружения называли ракеты "Циркон", С-300 или С-400, а также "Искандеры". Это помимо "Калибров" и БПЛА. Таким образом, воздушная атака 1 сентября стала массированной и комбинированной.