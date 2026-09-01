Росія застосувала балістику, також запустила крилаті ракети типу "Калібр". 24 Канал пише, що відомо на цей момент.
Що відомо про обстріл Києва вночі 1 вересня?
Повітряну тривогу у Києві та більшості областей України оголосили о 02:10 уночі 1 вересня. Повітряні сили інформували про загрозу застосування балістики та крилатих ракет типу "Калібр", які залетіли з південного напрямку.
Прогриміло кілька серій вибухів у Києві. Окрім столиці, вибухи чули також у Борисполі. У цей самий регіон атакували також ударні безпілотники, зокрема реактивні.
Атака на Київ та Київську область триває на момент публікації.Не пропустіть жодної важливої новини Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Зберігається загроза застосування балістичного озброєння та інших засобів ураження для Києва та області, до оголошення відбою перебувайте в укриттях!
– написали Повітряні сили.
Про наслідки влада на момент публікації інформації ще не надавала.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у телеграмі 24 Каналу.
Додамо, що моніторингові спільноти серед застосованого Росією проти Києва озброєння називали ракети "Циркон", С-300 чи С-400, а також "Іскандери". Це окрім "Калібрів" та БпЛА. Тож повітряна атака 1 вересня стала масованою та комбінованою.