В Киеве прогремели взрывы: "Шахеды" атакуют столицу
- В Киеве в ночь на 9 июля прогремели взрывы из-за атаки "Шахедов".
- Силы ПВО работают по враждебным целям.
Ночью 9 июля в Киеве раздались взрывы. Российские оккупанты атакуют дронами.
По вражеским целям работает ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра города Виталия Кличко.
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Взрывы в Киеве
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Вечером 8 июля оккупанты снова запустили по Украине ударные БПЛА типа "Шахед". Уже после полуночи 9 июля Виталий Кличко сообщил о работе сил противовоздушной обороны по вражеским воздушным целям.
В столице работают силы ПВО по вражеским БПЛА,
– сообщил он.
Через минут он проинформировал, что вражеский БПЛА заходит на центр города.
"Не покидайте укрытий!" – подчеркнул городской голова.
Добавим, что в КГГА также указали, что вражеские БПЛА фиксируются в небе над Киевом.
Просим всех жителей столицы оставаться в укрытиях до завершения тревоги,
– говорится в сообщении.
О 00:14 Виталий Кличко сообщил, что в столице снова работают силы ПВО.
Подчеркнем, что в Воздушных сил в 00:16 отметили, что в воздушном пространстве большое количество вражеских ударных БПЛА.
"Привлечены средства по их сбиванию. В случае объявления тревоги - направляйтесь в укрытие!" – сообщили в ВС.