В Киеве прогремели взрывы: "Шахеды" атакуют столицу

Ночью 9 июля в Киеве раздались взрывы. Российские оккупанты атакуют дронами.

По вражеским целям работает ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра города Виталия Кличко.

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Взрывы в Киеве

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Вечером 8 июля оккупанты снова запустили по Украине ударные БПЛА типа "Шахед". Уже после полуночи 9 июля Виталий Кличко сообщил о работе сил противовоздушной обороны по вражеским воздушным целям.

В столице работают силы ПВО по вражеским БПЛА,

– сообщил он.



Через минут он проинформировал, что вражеский БПЛА заходит на центр города.

"Не покидайте укрытий!" – подчеркнул городской голова.

Добавим, что в КГГА также указали, что вражеские БПЛА фиксируются в небе над Киевом.

Просим всех жителей столицы оставаться в укрытиях до завершения тревоги,

– говорится в сообщении.



О 00:14 Виталий Кличко сообщил, что в столице снова работают силы ПВО.

Подчеркнем, что в Воздушных сил в 00:16 отметили, что в воздушном пространстве большое количество вражеских ударных БПЛА.

"Привлечены средства по их сбиванию. В случае объявления тревоги - направляйтесь в укрытие!" – сообщили в ВС.