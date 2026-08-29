В Киеве прогремели взрывы: враг постоянно атакует реактивными БПЛА

В столице вновь раздались взрывы из-за атаки реактивных дронов ночью 29 августа. Российская армия регулярно запускает их в сторону Киева – к сожалению, не без последствий.

Работает и ПВО, отражая угрозу. 24 Канал сообщает, что известно на данный момент.

Обстрел Киева ночью 29 августа: чем нанесла удар Россия?

Воздушную тревогу в Киеве 29 августа во второй раз за ночь объявили в 03:45. Воздушные силы предупредили о наличии реактивных БПЛА российской армии в западной и южной частях столицы.

Стоит отметить, что этот тип дронов прорывался к Киеву неоднократно в течение ночи, а также и за последние сутки. И на этот раз в городе прогремели взрывы, как сообщили местные жители в социальных сетях.

Были слышны и звуки работы сил Противовоздушной обороны. На момент публикации реактивные БПЛА продолжают угрожать Киеву.

Обратите внимание: оперативно о воздушных тревогах, ракетной угрозе со стороны ударных БПЛА, а также о последствиях российских атак вы можете прочитать в телеграм-канале 24 Канала.

Добавим, что Россия вечером 28 августа атаковала Бучанский район Киевской области – в результате этого возник масштабный пожар, на месте происшествия в селе Мила началась детонация. На это обратили внимание в прокуратуре – там будут расследовать не только факт очередного военного преступления врага, но и возможную служебную халатность должностных лиц.