БпЛА снова атакуют Киев: в столице слышали взрыв

Ночью 12 ноября в Киеве слышали взрывы. Вероятно, они прозвучали за пределами города.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. О звуке взрыва журналисты заявили около 02:07.

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В Киеве слышали взрыв

Россия продолжает атаковать "Шахедами". Так, в ночь на 12 ноября враг в очередной раз запустил несколько групп ударных БПЛА по территории Украины.

Под прицелом врага снова оказался Киев. Воздушные силы предупреждали, что новые группы "Шахедов" движутся в направлении Киевщины и около 02:07 в столице слышали взрывы.

Как добавили корреспонденты Суспильного, вероятно, они прозвучали за пределами города.

Обратите внимание! Сейчас местные власти не комментировали взрыв в Киеве. Официальную информацию стоит ожидать позже, после отбоя воздушной тревоги.