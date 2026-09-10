Об этом сообщает 24 Канал.

Что известно об атаке на Киев?

Прежде всего, отметим, что для города объявили желтый уровень опасности. Сообщения об угрозе дронов поступило около 18:31. Уже в 18:40 были слышны звуки взрывов. Мэр столицы Виталий Кличко проинформировал, что в Киеве работают силы ПВО по вражеским беспилотникам.

Находитесь в безопасных местах!,

– призвал Кличко.

Заметим, что позже мэр рассказал о первых последствиях атаки. Так, в Оболонском районе БПЛА упал на двухэтажное офисное здание.

Также стало известно о попадании еще одного БПЛА в кровлю 4-этажного бизнес-центра в Соломенском районе.

Где сейчас тревога: смотрите карту

При этом напомним, что утром Киев уже был под ударом россиян. Вражеский беспилотник атаковал АЗС вблизи ТЦ "Республика". Накануне, 9 сентября, дроны попадали по многоэтажкам города. К сожалению, было известно о пострадавших.

Россияне также цинично обстреливают торгово-развлекательные центры – прилет произошел, в частности, в Павлограде. Там вспыхнул пожар, погибли четыре человека, еще более 60 получили ранения. Под ударом был и ТЦ в Сумах – его оккупанты атаковали дважды: 10 и 9 сентября.

Последствия фиксировали и в Днепре – город также несколько раз в день подвергался обстрелам. Взрывы гремели и в Луцке.