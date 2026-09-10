Про це повідомляє 24 Канал.

Що відомо про атаку на Київ?

Передусім зазначимо, що для міста оголосили жовтий рівень небезпеки. Повідомлення про загрозу дронів надійшло близько 18:31. Вже о 18:40 було чутно звуки вибухів.

Мер столиці Віталій Кличко поінформував, що у Києві працюють сили ППО по ворожих безпілотниках.

Перебувайте в безпечних місцях!,

– закликав Кличко.

Зауважимо, що пізніше мер розповів про перші наслідки атаки. Так, в Оболонському районі БпЛА впав на двоповерхову офісну будівлю.

Також стало відомо про влучання ще одного БпЛА у покрівлю 4-поверхового бізнес-центру в Солом'янському районі.

Де зараз тривога: дивіться карту

При цьому, нагадаємо, що вранці Київ уже був під ударом росіян. Ворожий безпілотник атакував АЗС поблизу ТЦ "Республіка". Напередодні, 9 вересня, дрони влучали по багатоповерхівках міста. На жаль, було відомо про постраждалих.

Росіяни також цинічно обстрілюють торгово-розважальні центри – приліт стався, зокрема, у Павлограді. Там спалахнула пожежа, загинуло четверо людей, ще понад 60 зазнали поранень. Під ударом був і ТЦ у Сумах – його окупанти атакували двічі: 10 і 9 вересня.

Наслідки фіксували й у Дніпрі – місто також кілька разів за день піддавалося обстрілам. Вибухи гриміли й у Луцьку.