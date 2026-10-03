Взрывы раздались в Киеве: есть попадания в Северный мост

Взрывы прогремели в Киеве утром 3 октября. Россия атакует беспилотниками.

Об этом сообщает Суспильне.

Что известно об атаке на Киев

В 16:28 Воздушные силы предупредили о реактивном БПЛА, летевшем с севера Черниговской области на север Киевской области. Затем он направился на Киев.

В 6:36 БПЛА держал курс на Труханов остров, а затем – на Северный мост.

Через две минуты стало известно о взрывах в столице.

В 6:44 поступило новое сообщение от ВВС о том, что реактивный БПЛА вдоль Киевского водохранилища летит в направлении Киева.

Попадание в Северный мост. Экстренные службы направляются на место,

– сообщил позже мэр Кличко.

В результате атаки повреждены дорожное полотно и контактная сеть троллейбуса.

Движение по мосту с левого на правый берег в настоящее время перекрыто.

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Напомним, что накануне вечером в Киеве россияне в очередной раз провели атаку на Южный мост.

А в Гостомеле дрон попал в склад фармацевтического дистрибьютора "Вента ЛТД". Известно о 4 пострадавших.