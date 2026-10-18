В Киеве прогремели взрывы

Россияне не прекращают террор против украинских городов. Утром 18 октября под прицелом врага оказался Киев. В столице были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает 24 Канал.

Что известно об атаке на столицу?

Прежде всего, отметим, что в Киеве в 9:59 объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских дронов. Так, Воздушные силы предупреждали о движении БпЛА мимо Дымера на Вышгород, Киев.

Писали также о дронах на столицу с севера, в частности в направлении Русановских Садов. От взрывов киевляне содрогнулись около 10:07.

По состоянию на момент публикации официальной информации о возможных последствиях атаки нет. Очевидно, власти смогут предоставить подробности впоследствии.

Обратите внимание! Воздушный террор украинских городов продолжается почти беспрерывно. Да, об угрозе беспилотников оперативно можете читать в хронологии 24 Канала.

Где еще слышали взрывы и последствия обстрелов?

Российские войска 18 октября атаковали Маневичи на Волыни, где возник пожар. Поэтому жителей района Тридцатки призвали эвакуироваться.

Также утром российские дроны ударили по энергетическому объекту в Кременецком районе Тернопольщины. Из-за атаки часть потребителей осталась без света.

Под ударом оказался и Запорожье, где повреждены жилые дома. В результате атаки погибла молодая женщина, также ранены. Кроме того, российский беспилотник попал в железнодорожную инфраструктуру в Лубенском районе Полтавской области.