Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Главные новости В Киеве прогремели взрывы
18 октября, 10:09
2
Обновлено - 10:30, 18 октября

В Киеве прогремели взрывы

Татьяна Бабич

Россияне не прекращают террор против украинских городов. Утром 18 октября под прицелом врага оказался Киев. В столице были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает 24 Канал.

Что известно об атаке на столицу? 

Прежде всего, отметим, что в Киеве в 9:59 объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских дронов. Так, Воздушные силы предупреждали о движении БпЛА мимо Дымера на Вышгород, Киев. 

Писали также о дронах на столицу с севера, в частности в направлении Русановских Садов. От взрывов киевляне содрогнулись около 10:07. 

По состоянию на момент публикации официальной информации о возможных последствиях атаки нет. Очевидно, власти смогут предоставить подробности впоследствии. 

Обратите внимание! Воздушный террор украинских городов продолжается почти беспрерывно. Да, об угрозе беспилотников оперативно можете читать в хронологии 24 Канала. 

Где еще слышали взрывы и последствия обстрелов? 

Российские войска 18 октября атаковали Маневичи на Волыни, где возник пожар. Поэтому жителей района Тридцатки призвали эвакуироваться. 

Также утром российские дроны ударили по энергетическому объекту в Кременецком районе Тернопольщины. Из-за атаки часть потребителей осталась без света. 

Под ударом оказался и Запорожье, где повреждены жилые дома. В результате атаки погибла молодая женщина, также ранены. Кроме того, российский беспилотник попал в железнодорожную инфраструктуру в Лубенском районе Полтавской области.

Связанные темы:

Воздушная тревога Атака дронами-камикадзе Взрыв Новости Киев