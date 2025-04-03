В Киеве произошел взрыв на рынке, погибли люди
В Деснянском районе столицы в четверг, 3 апреля, произошел взрыв на рынке. В результате этого есть погибшие.
Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.
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Взрыв на рынке в Киеве
Информация о взрыве на рынке поступила в Деснянское управление полиции. Известно, что на место происшествия была немедленно направлена следственно-оперативная группа, взрывотехников и медиков.
В КГГА указали, что взрыв произошел на рынке "Юность" в Деснянском районе.
Один человек погиб, второй – получил ранения,
– говорится в сообщении.
Указывается, что раненого мужчину госпитализировали.
"По предварительной информации, взорвался газовый баллон", – сообщили в КГГА.
Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте продолжают работать профильные службы.
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Напомним, что в Кривом Роге ночью 31 марта прогремел взрыв. Как оказалось, мужчина прямо посреди улицы взорвал гранату.
Полиция задержала подозреваемого.