В Киеве произошел взрыв во дворе многоэтажки
В Оболонском районе Киева произошел взрыв во дворе многоэтажки. Как выяснилось, причиной был пожар в автомобиле.
16 марта на улице Приречной раздался взрыв. Стало известно, что во дворе многоэтажки загорелся автомобиль. В пресс-службе ГСЧС Киева прокомментировали инцидент для 24 Канала.
Смотрите также Обратный отсчет экономического краха начался: почему Россия не сможет платить даже бюджетникам
В Киеве загорелся и взорвался автомобиль
Местные жители сообщили на горячую линию ГСЧС о пожаре в одном из дворов многоэтажки. Во время того, как автомобиль горел, раздался взрыв. На место происшествия оперативно прибыли спасатели и потушили пожар.
В пресс-службе ГСЧС заявили, что это был рядовой пожар и повода для волнений нет. Во время горения автомобиля могли "взорваться" колеса, также характерный звук может вызвать при возгорании пластик или автомагнитола.
Жертв или пострадавших во время инцидента нет. Обстоятельства и причины возгорания автомобиля установят правоохранители.
Последние новости Киева:
- Полицейские в Киевской области поймали "российского военного". Однако в ходе дополнительной проверки оказалось, что информация о принадлежности мужчины к вооруженным силам России не подтвердилась.
- На автодороге Киев – Обухов произошло ДТП с участием лося. Легковой автомобиль Audi столкнулся с неожиданно выбежавшим на проезжую часть животным.
- 74-летняя киевлянка не выходила на улицу с июля. Женщина не выходит из дома, потому что боится застрять в лифте, если выключится электричество.