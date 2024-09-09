В Киеве на одной из улиц произошел прорыв трубопровода: повреждения уже локализовали
Источник:КГГА
В столице сегодня, 9 сентября, произошел прорыв трубопровода на улице Бульварно-Кудрявской. Как следствие, пришлось временно ограничить движение транспорта.
Специалисты "Киевводоканала" локализовали повреждение трубопровода.
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Уточняют, что повреждение трубопровода произошло на улице Бульварно-Кудрявской, 35.
В Киеве произошло затопление в результате прорыва турбопровода / Фото с тг-каналов
Последствия прорыва
В ходе проведения ремонтных работ движение транспорта временно ограничено 2-мя полосами в направлении Берестейского проспекта.
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Из-за ремонта временно снижено давление водоснабжения в сетях Шевченковского района, но все абоненты обеспечены водой.
"На месте утечки обнаружено повреждение водопроводной магистрали диаметром 300 мм", – добавили в администрации.
Ремонтные работы продолжаются.
Место прорыва локализовано / Фото Нацполиции
Движение в результате инцидента было затруднено: видео
К слову, в Киеве 6 июня тоже произошел прорыв трубы во время проведения гидравлических испытаний теплосетей. В результате аварии водой частично подтопило пешеходный переход ведущий к вестибюлю станции метро "Олимпийская".