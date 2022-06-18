В Киеве прошли похороны активиста Романа Ратушного: фоторепортаж 24 канала

На Байковом кладбище в Киеве 18 июня простились с Романом Ратушным. Он был известным общественным деятелем, председателем общественной организации "Защитим Протасов Яр", а также был воином 93-й отдельной мобильной бригады ВСУ.

Роману в начале июля должно было исполниться 25 лет, но он погиб в боях за нашу свободу 9 июня. Среди них были родные и друзья Романа и другие воины. Во время захоронения зажгли файеры и спели "Красную калину"

Был отчаянным и боролся за Украину: что известно о погибшем активисте Романе Ратушном

Не могу ни говорить, ни писать, – отец Романа Ратушного

О гибели Героя стало известно только через несколько дней, когда это произошло. 13 июня его тело смогли унести на подконтрольную Украине территорию.



Похороны прошли через 9 дней после гибели / Фото 24 канала, Валентини Полищук



На прощание пришли родные и друзья Романа / Фото 24 канала, Валентини Полищук

Роман сразился с начала полномасштабного вторжения России, которое началось 24 февраля. Тогда он добровольцем присоединился к рядам Сил обороны Украины и создал подразделение "Протасового Яра".



На церемонию прощания пришли сотни людей / Фото 24 канала, Валентини Полищук

Впоследствии уже работал в составе 93 ОМБр "Холодный овраг". С собратьями освобождал от оккупантов Тростянец Сумской области. Впоследствии уже участвовал в боях под Изюмом Харьковской области, где погиб.



Потеря Романа очень тяжела для Украины / Фото 24 канала, Валентини Полищук



Воина провели в последний путь / Фото 24 канала, Валентини Полищук



Украина будет помнить каждого павшего в борьбе / Фото 24 канала, Валентини Полищук

Я сейчас не могу ни говорить, ни писать… Когда Рома не вернулся с боевого выхода, я не верил в его гибель. Доклад об обстоятельствах – противоречивый, шпилька на карте – во вражеском тылу, на месте боя – засада,

– написал отец погибшего Тарас Ратушный.

Он рассказал , что собратья не могли добраться до Романа несколько дней. Поэтому в это время была неизвестна судьба Героя.



На похоронах Романа Ратушного было много близких / Фото 24 канала, Валентини Полищук



Романа хоронили с военными почестями / Фото 24 канала, Валентини Полищук

Что известно о его общественной деятельности

Роман имел активную общественную позицию еще с юности. Он был одним из студентов, пострадавших от преступных действий "Беркута" в ночь на 30 ноября 2013 года.



Мы не забудем каждого, кто боролся за наше будущее / Фото 24 канала, Валентини Полищук

Едва ли не самым известным аспектом его активизма была борьба за защиту Протасового Яра в Киеве от застройки. Он возглавил инициативу "Защитим Протасов Яр" в 2018 году, а уже через год стал соучредителем одноименной общественной организации.



Боль от потерь невозможно передать словами / Фото 24 канала, Валентини Полищук

В этой борьбе против застройки активисту неоднократно угрожали. Все доходило до того, что ему приходилось скрываться.

В борьбе погибают лучшие / Фото 24 канала, Валентини Полищук

Вся редакция 24 канала выражает искренние соболезнования семье и друзьям Романа Ратушного. Мы благодарим за героизм в борьбе за будущее нашей свободной Украины. Светлая память о Герое будет жить вечно!



Спасибо Герою за борьбу / Фото 24 канала, Валентини Полищук