Церемония состоялась в Михайловском златоверхом соборе. Проститься с Верой пришли около полусотни людей – родные, коллеги и знакомые.
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Прощание с Верой Гирич
Вера Гирич родилась в 1967 году, долгое время работала на разных украинских телеканалах. С 2018 года начала сотрудничество с изданием "Радио Свобода" как продюсер и журналист. 28 апреля в результате ракетного удара россиян по одному из жилых домов Шевченковского района Киева женщина погибла. У нее остались родители и сын.
Проститься с журналисткой пришел, в частности, ее коллега Евгений Солонина. Он рассказал, что в течение активной фазы войны, с 24 февраля, гибель Веры была и есть его самой большой болью.
Одна из нескольких тысяч погибших – Вера. Она, по сути, взяла на себя весь удар, который "адресовался" тогда Киеву. Едва ли не единственный человек, погибший в тот вечер в Киеве от прямого попадания российской ракеты в ее квартиру,
– поделился Евгений Солонина.
Ракетный удар россиян по Киеву
- Вечером 28 апреля россияне нанесли ракетные удары по Киеву. Мэр столицы Виталий Кличко сообщал о двух попаданиях в Шевченковском районе. Сообщение Кличко опубликовал около 20:35, сигнал воздушной тревоги прозвучал на территории почти всей Украины около 18:30.
- По первой официальной информации, в результате вражеских обстрелов пострадали по меньшей мере три человека. Россияне попали по нижним этажам одного из жилых домов.
- Утром 29 апреля под завалами дома было обнаружено тело погибшей женщины. Число пострадавших возросло до 10 человек, 4 получили ранения и были госпитализированы.
- Впоследствии стало известно, что погибшая – журналистка Вера Гирич.
- Добавим, что циничный обстрел жилого дома в Киеве произошел во время визита в столицу генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. Перед этим чиновник ездил в Москву и встречался там с Путиным.
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