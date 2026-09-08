Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.
Что известно о взрывах в Киеве
Воздушная тревога в Киеве 8 сентября длится почти целый день. Последняя началась еще в 15:33 после непродолжительного отбоя.
Периодически Воздушные силы предупреждали о движении БПЛА в направлении города в сетях области.
В частности, в 19:32 реактивный БПЛА двигался по западному курсу в районе Вишневого, еще несколько – на Бровары и Борисполь с востока, впоследствии – в направлении центра Киева с юга.Читайте больше новостей за меньшее время Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
В 19:39 стало известно, что в столице работает ПВО.
Просим находиться в укрытиях,
– призвали в КГВА.
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Напомним, что с ночи в Киеве уже известно о 29 пострадавших и 5 погибших. Только в результате ночного комбинированного удара в городе повреждено более полусотни объектов.