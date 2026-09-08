Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Що відомо про вибухи у Києві

Повітряна тривога у Києві 8 вересня триває майже цілий день. Остання розпочалася ще о 15:33 після нетривалого відбою.

Періодично Повітряні сили попереджали про рух БпЛА на місто у мережах області.

Зокрема, о 19:32 реактивний БпЛА рухався західним курсом у районі Вишневого, ще кілька – на Бровари та Бориспіль зі сходу, згодом – у напрямку центру Києва з півдня.

О 19:39 стало відомо, що у столиці працює ППО.

Просимо перебувати в укриттях,

– закликали у КМВА.

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Нагадаємо, що з ночі у Києві уже відомо про 29 постраждалих та 5 жертв. Лише унаслідок нічного комбінованого удару у місті пошкоджені понад пів сотні об'єктів.