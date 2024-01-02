Россия утром 2 января нанесла удар по Киеву гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Одна из ракет упала в воду.
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Ракета упала в воду
Россия во время утренней атаки запустила по Украине около 99 воздушных целей. Одна из ракет, направленных на Киев, не достигла своей цели и упала в водоем. Этот момент попал на видео.
На записи видно, как воздушная цель стремительно двигается и падает прямо рядом с жилым домом. Она не нанесла вреда ни одному объекту инфраструктуры. Эта российская ракета больше не сможет атаковать украинскую территорию.
Ракета упала в воду: смотрите видео
Россия ударила по Киеву: главное
- Приблизительно в 3 ночи Россия подняла бомбардировщики Ту-95. Именно из этих самолетов враг нанес массированный удар 29 декабря и повторил атаку 2 января. Основной целью ракет стал Киев. Россия совершила несколько пусков и в большинстве своем ракеты были направлены именно на столицу.
- Взрывы раздавались там несколько раз. Поэтому есть разрушение в нескольких районах столицы. В Голосеевском районе Киева обломок ракеты упал в парке. Также в Деснянском районе пылает обломок БПЛА на открытой местности. Все службы на месте. Ранее писали, что в Киеве работают силы противовоздушной обороны.
- В результате удара по дому в Соломенском районе известно о двух погибших. В частности, также по состоянию на 12.43 появилась информация о 49 пострадавших.